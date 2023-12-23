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TÜRKSAT köy okullarını internete kavuşturdu! 2 bin 227 köy okulu internete bağlandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.12.2023 09:14
TÜRKSAT altyapısı kurulmadığı için internete bağlantısı bulunmayan köy okullarını dijital dünyaya kavuşturdu. 2 bin 227 köy okulu internete bağlandı.
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TÜRKSAT köy okullarını internete kavuşturdu!
TÜRKSAT köy okullarını internete kavuşturdu!
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