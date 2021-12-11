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TÜRKSAT 5B için geri sayım başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.12.2021 21:13
Türkiye'nin 5. Haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 5B için geri sayım başladı. Peki, yeni uydu ne zaman fırlatılacak ve hangi alanlarda fayda sağlayacak? Ayrıntıları A Haber muhabir İlter Yeşiltaş aktardı.
TÜRKSAT 5B için geri sayım başladı
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