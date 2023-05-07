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Türkiye’nin uzaydaki gözleri

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Giriş: 07.05.2023 09:57
Türkiye Milli Uzay Hamlesi ile son 20 yılda stratejik adımlar attı. Yerli ve milli gözlem uydusu İMECE ''Uzay Vatan''da yerini aldı. Haberleşme uydusu TÜRKSAT 6-A'nın fırlatılmasıyla birlikte Türkiye kendi uydusunu üreten dünyanın 10 ülkesinden biri olacak.
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Türkiye’nin uzaydaki gözleri
Türkiye’nin uzaydaki gözleri
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