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Türkiye'nin teknoloji yatırımlarına bir yenisi daha ekleniyor! 6G teknolojisi hayatımızda neleri değiştirecek?

A Haber
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Giriş: 14.04.2023 13:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "6G" teknolojisine yönelik çalışmalara başlanacağını duyurmuştu. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan sosyal medya uzmanı Deniz Unay yeni teknolojinin hayatımızda neleri değiştireceğini anlattı.
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