Türkiye’nin teknoloji hamlesi

Üç büyük kentte Teknoloji geliştirme bölgesi kuruluyor". Karar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi, peki o kentler hangisi? "Teknoloji geliştirme bölgelerinde ne olacak? A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş ayrıntıları aktardı.