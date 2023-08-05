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Türkiye'nin teknoloji hamlesi

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Giriş: 05.08.2023 15:04
Üç büyük kentte Teknoloji geliştirme bölgesi kuruluyor". Karar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi, peki o kentler hangisi? "Teknoloji geliştirme bölgelerinde ne olacak? A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş ayrıntıları aktardı.
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