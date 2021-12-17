Türkiye'nin gözü Türksat 5B uydusunda! İnternet hızı ve veri kapasitesi artacak

Türkiye, Türksat 5B uydusunu SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle fırlatılacak. Türksat 5B, Türkiye'nin uydu ve iletişim imkanı olan Ka-Bant kapasitesini 15 kat artıracak. Bu da veri iletim kapasitesi ve internet hızının artacağıyla birlikte daha geniş bir etki alanı demek. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Türksat 5B uydusu hakkında yaptığı paylaşımda, "İnternet ulaşımı olmayan yerlere de internet ulaşımı sağlanmış olacak." ifadelerine yer verdi.