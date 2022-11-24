TÜRKİYE’NİN 5. NESİL SAVAŞ UÇAĞI! Milli Muharip Uçak'ın özellikleri neler? Ne zaman hangardan çıkacak? Türkiye’yi hangi aşamaya taşıyacak?

Son dakika haberi... Milli Muharip Uçağı son montaj hattına girdi. 2023’te göklerde olacak Milli Muharip Uçağı Türkiye'yi savaş konseptinde hangi aşamaya taşıyacak? Türkiye’nin hava gücüne nasıl katkı yapacak? Emekli Kurmay Albay Dr. Cüneyt Küsmez, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN