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Türkiye'nin 2. Astronotu Atasever A Haber'de

Türkiye'nin 2. Astronotu Atasever A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.08.2024 16:37
Turki Cumhuriyetler uzay kaşifleri akademisi 2024 Bursa'da başladı. Türkiye'nin ikinci Astronotu Tuva Cihangir Atasever A Haber muhabiri Yusuf Gül'ün konuğu oldu.
Türkiye’nin 2. Astronotu Atasever A Haber’de
Türkiye'nin 2. Astronotu Atasever A Haber'de
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