16 Ağustos 2021, Pazartesi
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Türkiye'den gövde gösterisi! Bir ilk gerçekleşecek
Yurt içinden alım oranını yüzde 73 seviyesine çıkaran ASELSAN, IDEF 2021'de ilk kez Millileştirilmiş Ürünler Sergisi düzenleyecek. ASELSAN 17-20 Ağustos arasında İstanbul'da düzenlenecek IDEF 2021'de, 7 bin metrekareyi aşan en büyük sergileme alanıyla ziyaretçilerini karşılayacak.