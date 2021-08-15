Türkiye’den gövde gösterisi! Bir ilk gerçekleşecek

Yurt içinden alım oranını yüzde 73 seviyesine çıkaran ASELSAN, IDEF 2021'de ilk kez Millileştirilmiş Ürünler Sergisi düzenleyecek. ASELSAN 17-20 Ağustos arasında İstanbul'da düzenlenecek IDEF 2021'de, 7 bin metrekareyi aşan en büyük sergileme alanıyla ziyaretçilerini karşılayacak.