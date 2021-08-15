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Türkiye'den gövde gösterisi! Bir ilk gerçekleşecek

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Giriş: 15.08.2021 10:45
Yurt içinden alım oranını yüzde 73 seviyesine çıkaran ASELSAN, IDEF 2021'de ilk kez Millileştirilmiş Ürünler Sergisi düzenleyecek. ASELSAN 17-20 Ağustos arasında İstanbul'da düzenlenecek IDEF 2021'de, 7 bin metrekareyi aşan en büyük sergileme alanıyla ziyaretçilerini karşılayacak.
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