28 Nisan 2022, Perşembe
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Türkiye havacılık ülkesi İngiltere'ye İHA sattı! İhraç edilen İHA'lar burada üretiliyor
Türkiye, havacılık ülkesi İngiltere'ye 'Jackal' adlı dikine kalkış yapabilen İHA'lardan ihraç etti. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Teknopark'ta geliştirilip satışı yapılan asgari 15 kilogram taşıma kapasite ve 130 kilometre menzile sahip insansız hava aracı (İHA) "Jackal" İngiltere'de kullanılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı. Fly Bvlos Technology Genel Müdürü Murat Islıoğlu, konu ile ilgili bilgiler verdi.