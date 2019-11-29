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29.11.2019

Türkiye-Çin nükleer anlaşma imzalayacak! İşte Şangay'daki nükleer merkezi

Dünyada son 30 yıldır nükleer santral alanında yaptığı yatırımlarla dikkatleri üzerine çeken Çin ile Türkiye arasında yeni bir nükleer anlaşma imzalanacak. Buna göre Türkiye'de 3. nükleer santrali kurulacak. A Haber muhabirleri Elif Saatçioğlu ve Sadık Doğan Çin'e gitti ve Türkiye'ye yapılması planlanan nükleer santralin parçalarının üretildiği Şangay'daki merkezi görüntüledi.

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