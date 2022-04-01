Türk zırhlısı Ejder Yalçın'a büyük ilgi! Nijer de listeye eklendi

Ejder Yalçın 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç için sözleşme imzalanan ülkelere son olarak Nijer eklendi. Nurol Makina, bu yıl yurt dışı için hazırlanan 1000'inci Ejder Yalçın 4x4'ü üretim bandından çıkaracak