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Türk zırhlısı Ejder Yalçın'a büyük ilgi! Nijer de listeye eklendi

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Giriş: 01.04.2022 14:44
Ejder Yalçın 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç için sözleşme imzalanan ülkelere son olarak Nijer eklendi. Nurol Makina, bu yıl yurt dışı için hazırlanan 1000'inci Ejder Yalçın 4x4'ü üretim bandından çıkaracak
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