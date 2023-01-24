24 Ocak 2023, Salı
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Türk SİHA'larına lazer işaretleme yapabilecek: Silahlı “Avcı Kurt” ilk atış testlerini geçti
Türkiye’nin silahlı robotları sahaya çıkıyor. Ankara’da özel bir şirket, “Silahlı Avcı Kurt” projesiyle ilk atış testlerini tamamladı. Sürünme, koşma ve gizlenme yeteneğine sahip Avcı Kurt, SİHA'lar için lazer işaretleme de yapabilecek. Şirketin bir diğer hedefi ise dünyanın en düşük maliyetli SİHA mühimmatını üretmek. İşte A Haber ekibinden Mehmet Sabri Uğurbaş ve Oktay Erkek'in özel haberi…