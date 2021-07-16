Türk mühendislerden dünyanın ömrünü uzatacak proje

Türk mühendisler yeni bir projeye imza attı. Doğayı en çok katleden termik santrallere karşın yenilenebilir enerji santralleri destekleyen projenin mimarı Türk mühendisleri oldu.

Türk mühendisler, dünyanın ömrünü uzatacak bir projeye daha imza attı..

KARBON SALINIMINI EN AZA İNDİRECEK

Dijital pazara açılan santrallerin ilk 5 yıllık hedefi karbon salınımını yazılımlarla yüzde 86 dan yüzde 10 seviyelerine indirmek.

HALKA ARZ EDİLECEK

Yenilenebilir enerji santralleri dijital ortamda halka arz edilecek ve böylelikle tüm dünyadan yatırımcıların rotasını Türkiye'ye çevirecek.

Yerli sermaye ile dijital pazara giren yenilenebilir enerji santrallerine yurt dışından Çin ve Amerika'dan ortaklık teklifi geldi.

TAMAMIYLA YERLİ

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan firma sahibi Dr. Can Ceylan şu ifadeleri kullandı:

''Tamamıyla yerli mühendislerin geliştirdiği teknoloji kullanılıyor. İlk 5 yıldaki hedefimiz dünyadaki enerji yatırımcıların neredeyse %80'ini yenilebilir enerji kaynaklarına aktarmak.

Projeden en karlı olacak olan Türkiye'dir. Sebebi projenin Türkiye'de olması ve enerji fonlarının Türkiye'ye kayması.''