Türk milletine yeni yıl hediyesi: SİPER 100 kilometre öteden vurdu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, 'Siper' füzesinin 100 kilometre menzili aştığını ve başarıyla hedefi vurduğunu duyurdu. Demir, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, "Uzun menzilli hava ve füze savunmamız için kilit önemdeki SİPER Ürün-1 Sisteminden Güdümlü Test Füzesiyle 100 km'yi aşan menzildeki hedef başarıyla vuruldu" ifadelerini kullandı.