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TSK'nın yeni elektronik harp gücü: Sancak! Özellikleri neler? İşte detaylar...

A Haber
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Giriş: 11.07.2021 16:42
Yeni nesil muhabere elektronik taarruz sistemi "Sancak" Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Bu güzel gelişmeyi, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir duyurdu. Sahada önemli avantaj sağlayacak sistemin özelliklerini A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu anlattı.
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