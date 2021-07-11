11 Temmuz 2021, Pazar
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TSK'nın yeni elektronik harp gücü: Sancak! Özellikleri neler? İşte detaylar...
Yeni nesil muhabere elektronik taarruz sistemi "Sancak" Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Bu güzel gelişmeyi, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir duyurdu. Sahada önemli avantaj sağlayacak sistemin özelliklerini A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu anlattı.