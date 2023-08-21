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Trugo şarj ağını 81 ile ulaştırdı! Togg’dan yeni rekor

A Haber
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Giriş: 21.08.2023 16:14
Yerli elektrikli otomobil Togg çatısı altında kurulan Trugo şirketi yeni rekor kırdı. Şirket, 81 ilde yüksek hızlı şarj hizmet vermeye başladı. İstasyonlarda aracın şarjı 30 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20'den yüzde 80'e ulaşıyor.
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