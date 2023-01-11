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Videolar Teknoloji Videoları Togg ABD'de gönülleri fethetti! Bakan gelen tepkileri yerinde anlattı: 'Bir otomobilden daha fazlası' derken şaka yapmıyorduk!

Togg ABD'de gönülleri fethetti! Bakan gelen tepkileri yerinde anlattı: 'Bir otomobilden daha fazlası' derken şaka yapmıyorduk!

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Giriş: 11.01.2023 00:25
Türkiye'nin otomobil Togg, Las Vegas'ta düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023 kapsamında konsept cihaz olan Beyond X'i tanıttı. Tasarımıyla dikkat çeken Beyond X için, "Mobilitenin yarından sonrası!" mottosu seçildi. Öte yandan Togg, CES 2023'e damga vurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin otomobili Amerika'da gönülleri fethetti. "Bir otomobilden daha fazlası" derken, şaka yapmıyorduk!" dedi.
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