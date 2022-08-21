21 Ağustos 2022, Pazar
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TikTok uygulaması özel bilgileri izliyor!
TikTok uygulamasının şifre, kimlik ve kredi kartı numaraları gibi özel bilgileri izlediği ortaya çıktı. Peki, bu güvenlik açığı nelere sebep olabilir? Ayrıntıları Teknoloji Editörü Hakkı Alkan ile detaylandırdık.