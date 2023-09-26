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Tesla insansı robotunun son versiyonunu paylaştı! Nesneleri ayırabiliyor ve kusursuz denge

A Haber
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Giriş: 26.09.2023 11:05
Tesla şirketi geliştirdiği Optimus isimli insansı robotun son versiyonuna ait görüntüleri paylaştı. Nesneleri ayırabilen ve zor hareketlerde rahatça dengede durabilen robot örenleri kendine hayran bıraktı.
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