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TEKNOFEST'te bugün son gün

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Giriş: 01.05.2023 10:35
Dünyanın en büyük havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023 dördüncü gününde de yoğun ilgi gördü. D-100 Karayolu'nda trafik durma noktasına geldi. Peki TEKNOFEST'te 4 günlük festivale kaç kişi katıldı? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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