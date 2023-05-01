TEKNOFEST’te bugün son gün

Dünyanın en büyük havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023 dördüncü gününde de yoğun ilgi gördü. D-100 Karayolu'nda trafik durma noktasına geldi. Peki TEKNOFEST'te 4 günlük festivale kaç kişi katıldı? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

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