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TEKNOFEST’te 3. gün heyecanı! 34 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenleniyor

A Haber
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Giriş: 23.09.2021 15:33
Güncelleme:23.09.2021 15:33
Dünyanın en büyük teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST üçüncü gününde de devam ediyor. 34 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenleniyor. Festivaldeki yarışmalara katılmak için 200 bin öğrenci başvurdu. Havalimanındaki festival alanına 3 adresten ring servis kalkıyor. Peki festivalde bugün neler var? Atmosfer nasıl? Gelişmeleri alandan A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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