TEKNOFEST’te 3. gün heyecanı! 34 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenleniyor

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST üçüncü gününde de devam ediyor. 34 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenleniyor. Festivaldeki yarışmalara katılmak için 200 bin öğrenci başvurdu. Havalimanındaki festival alanına 3 adresten ring servis kalkıyor. Peki festivalde bugün neler var? Atmosfer nasıl? Gelişmeleri alandan A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

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