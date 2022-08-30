30 Ağustos 2022, Salı
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TEKNOFEST Samsun'da başladı
Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi kapsamında bu yıl Samsun merkezli düzenlenen dünyanın en büyük havacılık ve uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST başladı. Festivale yurt genelinden ziyaretçi akını yaşanıyor.