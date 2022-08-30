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TEKNOFEST Samsun'da başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.08.2022 15:48
Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi kapsamında bu yıl Samsun merkezli düzenlenen dünyanın en büyük havacılık ve uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST başladı. Festivale yurt genelinden ziyaretçi akını yaşanıyor.
TEKNOFEST Samsun’da başladı
TEKNOFEST Samsun'da başladı
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