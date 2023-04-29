29 Nisan 2023, Cumartesi
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TEKNOFEST 7. kez kapılarını açtı! Atatürk Havalimanı'nda başlayan festivale büyük ilgi var
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, kapılarını 7. kez ziyaretçilerine açtı. Şimdiye kadar ziyaretçi sayısı 2 milyonu aştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da TEKNOFEST’i ziyaret edecek. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.