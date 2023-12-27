TB3 SİHA 14. uçuş testini tamamladı! Türkiye’nin gücünde çarpan etkisi yapacak

Baykar'ın geliştirdiği bayraktar TB3 SİHA, 9 saat havada kaldığı 14. test uçuşunu da başarıyla tamamladı. Kısa pistlerden kalkış ve iniş kabiliyetiyle dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olan Bayraktar TB3, 2024'te TCG Anadolu gemisinde görev yapacak.

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