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TB3 SİHA 14. uçuş testini tamamladı! Türkiye’nin gücünde çarpan etkisi yapacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.12.2023 16:42
Baykar'ın geliştirdiği bayraktar TB3 SİHA, 9 saat havada kaldığı 14. test uçuşunu da başarıyla tamamladı. Kısa pistlerden kalkış ve iniş kabiliyetiyle dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olan Bayraktar TB3, 2024'te TCG Anadolu gemisinde görev yapacak.
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