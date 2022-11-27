SpaceX uzaya 4 ton kargo gönderdi!

SpaceX uzaya kargo taşıyan Dragon kapsülünü Falcon 9 roketi ile fırlattı. Yaklaşık 4 ton gıda ve deney malzemesi taşıyan Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Harmony modülüne yanaşacağı açıklanırken, kapsülde bulunan domates tohumları ve tıbbi görüntüleme cihazları da dahil yükleri istasyonda görevli astronotların boşaltacağı öğrenildi.