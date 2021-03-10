İnternette hızla yayılmaya başlayan "Deepfake" adı verilen sahte video montaj tekniği dünya genelinde endişe yaratıyor. Mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin, yapay sinir ağlarını kullanarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği bir medya türü olarak tanımlanan “deepfake” büyük sorunların yaşanması endişesini doğuruyor. Ünlü isimlerin konuşturulduğu ve canlandırıldığı videoları gerçeğinden ayırmak imkansız. İşte "Deepfake" sahtekarlığı...