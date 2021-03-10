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Videolar Teknoloji Videoları Söylemediğiniz sözleri söyleyeceksiniz! Deepfake teknolojisi dünya genelinde hızla endişe yaratmaya devam ediyor

Söylemediğiniz sözleri söyleyeceksiniz! Deepfake teknolojisi dünya genelinde hızla endişe yaratmaya devam ediyor

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Giriş: 10.03.2021 21:00
Güncelleme:10.03.2021 21:00
İnternette hızla yayılmaya başlayan "Deepfake" adı verilen sahte video montaj tekniği dünya genelinde endişe yaratıyor. Mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin, yapay sinir ağlarını kullanarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği bir medya türü olarak tanımlanan “deepfake” büyük sorunların yaşanması endişesini doğuruyor. Ünlü isimlerin konuşturulduğu ve canlandırıldığı videoları gerçeğinden ayırmak imkansız. İşte "Deepfake" sahtekarlığı...
Söylemediğiniz sözleri söyleyeceksiniz! Deepfake teknolojisi dünya genelinde hızla endişe yaratmaya devam ediyor
Söylemediğiniz sözleri söyleyeceksiniz! Deepfake teknolojisi dünya genelinde hızla endişe yaratmaya devam ediyor
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