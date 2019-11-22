BİZE ULAŞIN
22.11.2019
Sosyal medya toplumu nasıl dönüştürüyor?
Dünyanın dört bir yanında sokak olayları yaşanıyor. Ortak noktaları ise sosyal medya üzerinden örgütlenmeleri. Ancak uzmanlar uyarıyor. Özellikle Z kuşağı üzerinden sosyal medya algı operasyonlarına açık bir hale geliyor. Peki sosyal medyanın toplumsal değişimler üzerinde nasıl bir etkisi var.. Uluslararası düzendeki yeni kabuller nasıl oluşuyor... Bu soruların yanıtlarını analiz haberimizde...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.