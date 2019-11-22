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22.11.2019

Sosyal medya toplumu nasıl dönüştürüyor?

Dünyanın dört bir yanında sokak olayları yaşanıyor. Ortak noktaları ise sosyal medya üzerinden örgütlenmeleri. Ancak uzmanlar uyarıyor. Özellikle Z kuşağı üzerinden sosyal medya algı operasyonlarına açık bir hale geliyor. Peki sosyal medyanın toplumsal değişimler üzerinde nasıl bir etkisi var.. Uluslararası düzendeki yeni kabuller nasıl oluşuyor... Bu soruların yanıtlarını analiz haberimizde...

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