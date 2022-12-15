15 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Teknoloji Videoları Sosyal medya şifrelerine dikkat! Şifreler nasıl belirlenmeli?

Sosyal medya şifrelerine dikkat! Şifreler nasıl belirlenmeli?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.12.2022 13:03
Sosyal medyada her gün milyonlarca hesap oluşturuluyor. Kullanıcıların birçoğu ise güçlü şifreler yerine kolay hatırlanan şifreleri seçiyor. Bu durum her ne kadar cazip gelse de kötü niyetli kişilerin hesaplara erişimi kolaylaşıyor. Peki sosyal medya şifrelerimizi nasıl oluşturmalıyız? İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sosyal medya şifrelerine dikkat!
Sosyal medya şifrelerine dikkat!
Yunanistan KIZILELMA’yı konuşuyor
Yunanistan KIZILELMA'yı konuşuyor
KIZILELMA gündemde
KIZILELMA gündemde
Kızılelma ilk kez uçtu
Kızılelma ilk kez uçtu
Türkiye’nin kıyıdaki yeni muhafızı
Türkiye'nin kıyıdaki yeni muhafızı
Yunanistan’ın korkulu rüyası!
Yunanistan'ın korkulu rüyası!
Akıncı ’TOLUN Minyatür Bomba’ ile vurdu
Akıncı 'TOLUN Minyatür Bomba' ile vurdu
Twitter Avrupa’da yasaklanıyor mu?
Twitter Avrupa'da yasaklanıyor mu?
TSK’ya 11’inci C-130 uçağı
TSK'ya 11'inci C-130 uçağı
SpaceX uzaya 4 ton kargo gönderdi!
SpaceX uzaya 4 ton kargo gönderdi!
Türkiye’den dünyaya mesaj
Türkiye'den dünyaya mesaj
Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı
Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı
Daha Fazla Video Göster