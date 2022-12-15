15 Aralık 2022, Perşembe
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Sosyal medya şifrelerine dikkat! Şifreler nasıl belirlenmeli?
Sosyal medyada her gün milyonlarca hesap oluşturuluyor. Kullanıcıların birçoğu ise güçlü şifreler yerine kolay hatırlanan şifreleri seçiyor. Bu durum her ne kadar cazip gelse de kötü niyetli kişilerin hesaplara erişimi kolaylaşıyor. Peki sosyal medya şifrelerimizi nasıl oluşturmalıyız? İşte tüm detaylar…