Sosyal medya algoritmaları çocukları zehirliyor! Ailelere büyük görev düşüyor

Sosyal medya algoritmaları özellikle çocuklar için büyük tehlike arz ediyor. Kişinin sosyal medya kullanım süresini artırmaya yönelik birçok içeriği sunan sosyal medya platformları gerek akran zorbalığı gerekse cinsel içerikli paylaşımlarla birlikte çocukları olumsuz etkiliyor? Peki bu tehlikeye karşı ne yapmak gerekiyor? Detaylar haberimizde.

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