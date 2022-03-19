19 Mart 2022, Cumartesi
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SONGAR mini roketlerle teste girdi
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk silahlı Drone'u SONGAR, bu kez de roket atışı gerçekleştirdi. 40 milimetre çapındaki mini roketlerin entegre edildiği SONGAR, test atışlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.