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SONGAR mini roketlerle teste girdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.03.2022 16:47
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk silahlı Drone'u SONGAR, bu kez de roket atışı gerçekleştirdi. 40 milimetre çapındaki mini roketlerin entegre edildiği SONGAR, test atışlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.
SONGAR mini roketlerle teste girdi
SONGAR mini roketlerle teste girdi
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