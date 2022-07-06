06 Temmuz 2022, Çarşamba
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Sivas'ta "yerli alaşım" hamlesi: Savunma, havacılık ve medikal sektörü için...
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) İleri Alaşımlar Üretim Merkezi'nde, savunma, havacılık ve medikal sektörünün ihtiyaç duyduğu alaşımların katı formlarda ve metal toz halinde endüstriyel üretimine başlandı.