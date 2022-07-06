06 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Teknoloji Videoları Sivas'ta "yerli alaşım" hamlesi: Savunma, havacılık ve medikal sektörü için...

Sivas'ta "yerli alaşım" hamlesi: Savunma, havacılık ve medikal sektörü için...

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.07.2022 09:30
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) İleri Alaşımlar Üretim Merkezi'nde, savunma, havacılık ve medikal sektörünün ihtiyaç duyduğu alaşımların katı formlarda ve metal toz halinde endüstriyel üretimine başlandı.
Sivas’ta yerli alaşım üretimi başladı
Sivas'ta "yerli alaşım" üretimi başladı
TEKNOFEST Girişim Programı tanıtıldı!
TEKNOFEST Girişim Programı tanıtıldı!
Gökyüzü tutkunlarının yeni durağı Van!
Gökyüzü tutkunlarının yeni durağı Van!
Türkiye’nin gücüne güç katan milli silahlar
Türkiye’nin gücüne güç katan milli silahlar
İhtiyaç mı, gösteriş mi?
İhtiyaç mı, gösteriş mi?
Milli Muharip Uçak’ta son durum ne?
Milli Muharip Uçak'ta son durum ne?
F-16’ların özellikleri neler?
F-16'ların özellikleri neler?
Özellikleri otomobillerle yarışıyor
Özellikleri otomobillerle yarışıyor
Hayatımızda neleri değiştirecek?
Hayatımızda neleri değiştirecek?
Geri dönüşümde yeni dönem
Geri dönüşümde yeni dönem
Sürü İDA projesinde yeni aşama
Sürü İDA projesinde yeni aşama
Türk savunmasından Malezya’ya çıkarma
Türk savunmasından Malezya’ya çıkarma
Daha Fazla Video Göster