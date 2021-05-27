SİDA’nın özellikleri neler? Menzili ne kadar? | SİDA hedefi tam isabetle vurdu

Donanma, bugüne kadarki en geniş kapsamlı tatbikat için Ege ve Doğu Akdeniz'de. "Denizkurdu 2021" tatbikatında önemli bir de gelişme yaşandı. Milli imkanlarla geliştirilen silahlı insansız deniz aracı ilk atışını başarıyla gerçekleştirdi. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı. İşte SİDA'nın özellikleri...