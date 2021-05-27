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SİDA’nın özellikleri neler? Menzili ne kadar? | SİDA hedefi tam isabetle vurdu

A Haber
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Giriş: 27.05.2021 11:18
Güncelleme:27.05.2021 11:22
Donanma, bugüne kadarki en geniş kapsamlı tatbikat için Ege ve Doğu Akdeniz'de. "Denizkurdu 2021" tatbikatında önemli bir de gelişme yaşandı. Milli imkanlarla geliştirilen silahlı insansız deniz aracı ilk atışını başarıyla gerçekleştirdi. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı. İşte SİDA'nın özellikleri...
SİDA hedefi tam isabetle vurdu SİDA HEDEFİ TAM İSABETLE VURDU
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SİDA’nın özellikleri neler?
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