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'Siber Tehlike' büyüyor

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Giriş: 19.12.2023 16:46
Dünya dijitalleşirken siber saldırıları tehlikesi de giderek büyüyor. Peki Türkiye Siber saldırılara karşı nasıl korunuyor? En çok hangi alanlara siber saldırı oluyor? Detayları A Haber muhabiri esra Akyürek ve konuğu aktardı.
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