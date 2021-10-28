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Siber dolandırıcılara dikkat! İşte kullandıkları yöntem

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 28.10.2021 16:55
Hayatımıza giren teknoloji ile birlikte internet üzerinden dolandırıcılıklarda arttı. Bir tıkla banka hesaplarınız boşaltılabiliyor. Peki, dolandırıcılar en çok hangi yöntemleri kullanıyor? Mağdur olmamak için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? A haber ekibinden Ramazan Almaçayır detayları aktardı.
Siber dolandırıcılara dikkat! İşte kullandıkları yöntem
Siber dolandırıcılara dikkat! İşte kullandıkları yöntem
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