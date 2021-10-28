28 Ekim 2021, Perşembe
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Siber dolandırıcılara dikkat! İşte kullandıkları yöntem
Hayatımıza giren teknoloji ile birlikte internet üzerinden dolandırıcılıklarda arttı. Bir tıkla banka hesaplarınız boşaltılabiliyor. Peki, dolandırıcılar en çok hangi yöntemleri kullanıyor? Mağdur olmamak için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? A haber ekibinden Ramazan Almaçayır detayları aktardı.