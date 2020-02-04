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04.02.2020

Selçuk Bayraktar'dan AKINCI paylaşımı! Önce dua sonra sevinç çığlıkları |Video

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden AKINCI ile ilgili yeni video paylaştı. Bayraktar'ın paylaştığı videoda AKINCI TİHA'nın inişe geçmesiyle beraber BAYKAR ekibi dualar ederken TİHA'nın piste teker koymasıyla sevinç çığlıkları yükseliyor. İşte sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekorları kıran o anlara ait görüntüler...

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden AKINCI ile ilgili yeni video paylaştı. Bayraktar'ın paylaştığı videoda AKINCI TİHA'nın inişe geçmesiyle beraber BAYKAR ekibi dualar ederken TİHA'nın piste teker koymasıyla sevinç çığlıkları yükseliyor.

İşte sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekorları kıran o anlara ait görüntüler...

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