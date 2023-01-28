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Selçuk Bayraktar Türkiye Yüzyılı programında konuştu: Kızılelma muharebe tarihinde devrim yapacak

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Giriş: 28.01.2023 09:11
Güncelleme:28.01.2023 09:21
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye Yüzyılı buluşmaları ‘Beyoğlu Sohbetleri Programı’nın konuğu oldu. Milli teknoloji hamlelerine dair açıklamalar yaptı. Bayraktar, Türkiye'nin uzay serüveni için çaba harcandığının da altını çizdi.
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