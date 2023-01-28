Selçuk Bayraktar Türkiye Yüzyılı programında konuştu: Kızılelma muharebe tarihinde devrim yapacak

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye Yüzyılı buluşmaları ‘Beyoğlu Sohbetleri Programı’nın konuğu oldu. Milli teknoloji hamlelerine dair açıklamalar yaptı. Bayraktar, Türkiye'nin uzay serüveni için çaba harcandığının da altını çizdi.

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