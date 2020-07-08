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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Havada, karada, denizde ve her yerde...

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Giriş: 08.07.2020 17:31
Türkiye savunmada gücünü yerli ve milli silah, mühimmatlarla ispatladı. T. C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından, “Savunma Sanayii Başkanlığımız ürettiği platformlarla havada, karada, denizde ve her yerde Mehmetçiğimizin yanında!” mesajını vererek bu videoyu paylaştı.
Havada, karada, denizde ve her yerde...
"Havada, karada, denizde ve her yerde..."
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