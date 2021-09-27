Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan TEKNOFEST'e ziyaret

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'i ziyaret etti.Karamollaoğlu beraberindeki partililerle geldiği Atatürk Havalimanı'nda T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından karşılandı.