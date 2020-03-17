Öğrenciler koronavirüsten korunabilmek için hareket sensörlü dezenfektan geliştirdi |Video

Edirne Keşan’da özel bir kurumun öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte temizlik için kullanılan dezenfektanlarından, el değmeden dezenfekte ürünlerinin alınması için özel bir tasarım geliştirildi. Sensör yardımı ile çalışan proje, sosyal medya hesapları tarafından paylaşılarak 3 milyon kişiye ulaştı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü (Covid-19) yayılmaya devam ediyor. Uzmanlar, hastalıktan korunmanın etkili yollarından biri olarak kişisel hijyene önem verilmesi, özellikle de el temizliğinin yapılması konusunda uyarılarda bulunuyor. El temizliği için de ilk sırayı dezenfektanlar alıyor.

Keşan'da özel bir eğitim kurumunda eğitim gören öğrenciler, temizlik için kullanılan dezenfektanlarından, el değmeden dezenfekte ürünlerinin alınması için özel bir tasarım geliştirildi. Sensör yardımı ile çalışan proje, sosyal medya hesapları tarafından paylaşılarak 3 milyon kişiye ulaştı.





"ÖĞRENCİLERİMİZLE BERABER BÖYLE BİR FİKİR ÇIKTI ORTAYA"

Proje ile ilgili olarak konuşan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni Emre Topaloğulları, öğrencilerle birlikte oluşturdukları projeyi anlattı. Topaloğlulları, "Dersimiz Bilişim Teknolojileri ve yazılım olduğu için derslerimizde genelde teknoloji ağırlıklı işleniyor. Gündem ve teknoloji görüşmeleri ile ilgili olarak sürekli öğrencilerimizde yapıyoruz. Gündem olan korona virüsü sebebiyle dersimizde konuştuk neler yapabiliriz diye sorduk kendi adımıza yazılım ve donanım olarak ne geliştiririz dedik ve öğrencilerimizle beraber böyle bir fikir çıktı ortaya" dedi.

Oluşturdukları yazılım ile temas etmeden tamamen steril bir şekilde dezenfektan kullanmayı amaçladıklarını belirten Emre Topaloğulları, "Virüsün bulaşmaması için etrafa dokunmamız gerekir, kendimizi korumamız gerekiyor. Bunun için çevreye daha az nasıl dokunuruz diye düşünürken dezenfektanı dokunmadan bunu nasıl yaparız diye kafa yorduk ve o şekilde çıktı bu proje. Dezenfektana dokunmadan bir mesafe sensörü ile algılayarak bunun yapılabileceğimizi gördük. O yüzden mesafe sensörü ile bu işi çözmeye çalıştık" dedi.



TASARIMIN ÇALIŞMA PRENSİBİNİ TOPALOĞLU, ŞU ŞEKİLDE ANLATTI:

"Projemiz mesafe sensörü ile çalışıyor. Mesafe sensörü, belli bir değer aralığında belli bir mesafede bir nesne veya bir uzaklık gördüğü zaman, motorlara komut veriliyor. Sonrasında 90 derecelik açıyla basınç uygulanıyor ve dezenfektanın butonu basılmış oluyor. Bu sayede elimize dokunmadan dezenfektan gelmiş oluyor."



Öğrencilerin geliştirdiği projeyi görenler sosyal medya üzeriden paylaştı ve çok kısa bir süre içinde 3 milyon paylaşımının üzerine çıktı. Özellikle yurt dışında yapılan paylaşımın kendisi ve öğrencilerini gururlandırdığını dile getiren Topaloğulları şu şekilde konuştu:

"Genelde yurt dışında çok yayıldı videomuz, bizi en çok gururlandıran da altına Türk bayraklarının ve 'as bayrakları as' gibi yorumların yapılması oldu. Yaptığımız paylaşımı da kullandığımız mikrodenetleyeci markası, resmi sosyal medya hesaplarında paylaştı. Oradan gördüğümüz veriler 2 milyonun üzerindeydi ve daha çok fazla paylaşımın olduğunu da gördük. Bunlarla beraber, aşağı yukarı 3 milyonun üzerinde diye tahmin edebiliriz bunları toplamda. Şu anda da hala yayılmaya devam ediyor. Aslında ilginin bu kadar büyüyeceğinden yana bir tahminimiz yoktu. Yayılma gibi bir amacımız yoktu. Çok güzel dönüşler oluyor, projemizi paylaşmak için izin isteyenler oluyor. Mesela 'bu tarz projeler yapıyoruz çok iyi fikrimiz var bizimle projeyi paylaşır mısınız?' diyenler oluyor. Kodlarını isteyenler oluyor. Kişisel olarak bunu yapmak isteyen arkadaşlar çok fazla oluyor. Bu tarzda çalışan web siteleri bize gelip, sitelerine yüklenmesini istiyorlar. İsteyenler kodlarını alabilirler, kodlarımız açık kaynaklı kodlardır. Herkes dilediği gibi faydalanabilir bundan."

Son olarak kodlama ve yazılımın geleceğin dili olduğunu belirten Topaloğulları, "Buradan da şöyle mesaj verebiliriz: Geleceğimizin dili kodlama. Kodlamayı da herkesin öğrenmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi. İHA