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Milyonlarca memur ve emekli bunu bekliyor! 3600 ek göstergede tarih belli oldu

A Haber
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Giriş: 08.10.2021 11:01
Güncelleme:08.10.2021 11:31
3600 ek gösterge ne demek? Kimleri ilgilendiriyor? 3600 ek gösterge hangi meslekleri kapsıyor? “3600 ek gösterge” ile neler değişecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

3600 EK GÖSTERGE KAZANÇLARI

Mevcut 3600 sonrası Fark

(30 yıl hizmet için) Maaş İkramiye Maaş İkramiye Maaş İkramiye

Öğretmen 4.273 153.980 5.213 187.962 943 33.982

Polis 4.273 153.980 5.213 187.962 943 33.982

Hemşire 4.150 149.665 5.213 187.962 1.063 38.297

İmam-hatip 4.270 153.980 5.213 187.962 943 33.982

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