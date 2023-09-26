26 Eylül 2023, Salı
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Milyonlarca gencin gözü Kabine’de! Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar konusu ele alınacak
Milyonlarca gencin gözü Kabine’ye çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni ÖTV'siz telefon ve bilgisayar düzenlemesinin ayrıntılarını vermesi bekleniyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu’nun konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal değerlendirdi.