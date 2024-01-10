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Milli savaş uçağı Kaan son düzlükte! Önümüzdeki günlerde uçacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.01.2024 10:42
Türk Havacılık Uzay Sanayii, milli muharip uçak Kaan'ı ilk uçuşuna hazırlıyor. Kaan hazırlıkların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla birlikte göklerde olacak.
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