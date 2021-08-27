28 Ağustos 2021, Cumartesi
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Lisanssız uygulamalardaki büyük tehlike: Kişisel verileriniz çalınabilir
Teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerlemeye devam ederken, elektronik cihazlar da 7'den 70'e herkesin hayatında vazgeçilmez bir konuma gelmiş durumda. Ancak bu cihazlarda kullanılan lisanssız uygulamalar, kişisel verilerin çalınmasına yola açıyor? Peki ne yapılmalı? İşte detaylar...