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Le Figaro Türkiye’nin SİHA başarısını yazdı: Türk kudretinin taşıyıcı gücü SİHA’lar

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Giriş: 04.11.2021 15:56
Türk SİHA'ları dünya basınında yer almaya devam ediyor. Son olarak Fransa'nın en çok okunan gazetelerinden Le Figaro Türk SİHA'larının başarısını manşete taşıtı. Baberde Türkiye'nin 10 yıl içinde dünyanın önde gelen SİHA üreticilerinden biri haline geldiği ifade edildi.
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