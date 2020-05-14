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Koronavirüs hastasını tespit eden cihaz üretildi! Kibrit kutusu büyüklüğünde fiyatı ise 5 liranın altında... |Video

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Giriş: 14.05.2020 16:59
Güncelleme:14.05.2020 17:00
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde kibrit kutusu büyüklüğünde bir cihaz geliştirildi. Cihaz koronavirüs taşıyan kişiler bir buçuk metre uzaklıktan tespit edip uyarı veriyor. Geliştirilen bu cihazla ilgili detayları Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bülent Eker A Haber canlı yayınında anlattı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bülent Eker üretilen cihazın detaylarını A Haber canlı yayınında anlattı.

"MALİYETİ 5 LİRANIN ALTINDA…"

Harikalar yaratan gençlere sahibiz biz gençlerimizde her şeyi başaracağız. Bu cihazın telefonla adaptasyonun kısa sürede yapılacağını söyleyen Eker, "Üniversitemiz içerisinde kendi imalatımız maliyeti 5 liranın altında… Tasarımı her şeyi bize ait. Bu cihazlarla kısa süre içerisinde dünyaya açılabileceğiz." İfadelerini kullandı.

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