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İşte Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otobüsü! 15 dakikalık şarjla 80 km gidiyor

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Giriş: 15.06.2021 12:06
ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen Türk otomotiv sanayisinin ilk yüzde yüz yerli elektrikli otobüsü Avenue EV, yollara çıkmaya hazırlanıyor. ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Bekar "Bu projeyle en büyük hedefimiz, yerli ve milli elektrifikasyon sistemlerinin yaygınlaşarak ülkemizde bu konuda bir ekosistemin oluşması" dedi.
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