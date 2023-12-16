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İşte TSK'nın yıkıcı gücü olacak 10 silah ve araç

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Giriş: 16.12.2023 10:36
Türk Savunma Sanayi yeni yılda birçok dev projeyi hayata geçirecek. Bunlardan en önemlisi ise İnsansız Süpersonik Savaş Uçağı Kızılelma. İHA ve SİHA'lar, uzun menzilli füzeler ve silah kuleleri gelecek yıl envantere alınacak. İşte uluslararası arenada ses getirecek Türk silah ve araçlarıyla ilgili haberimiz...
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