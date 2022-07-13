İşte gizli ASELSAN projesi Tufan! Sesten 9 kat daha hızlı

Birçok yerli ve milli silah üreten ASELSAN, barutu bırakıp elektromanyetik alana yöneldi. Bu alanda gizli çalışmalar yürüten ASELSAN, sesten 9 kat daha hızlı 'Tufan'ı üretti. ASELSAN savaşlarda yeni bir sayfa açacak olan Tufan'ın çalışmalarına 2014 yılında başladı ve top sisteminin ilk prototipini 2017'te tamamladı. Barutlu silahlara göre mühimmatı çok daha hızlı gönderen Tufan'ın 300 kilometrelik menzili bulunacak. Saniyede 3 bin metre namlu çıkış hızı sağlayarak rekor kıran Tufan, testlerde ses hızından 9 kat hıza ulaştı. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban anlattı.

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