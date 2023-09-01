İşte en güçlü milli havacılık motorları! TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Mahmut Akşit A Haber’e anlattı

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, üçüncü gününde. A Haber muhabiri Murat Sekban Ankara'da konuğu TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Mahmut Akşit oldu ve Türkiye’nin milli motorlarını anlattı.

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